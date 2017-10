Spartan Energy Corp (SPE.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 108.52 110.43 106.60 68.30 Quarter Ending Mar-18 2 113.43 116.90 109.96 73.82 Year Ending Dec-17 7 422.44 493.50 404.00 254.32 Year Ending Dec-18 7 454.70 490.00 404.53 300.59 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.01 0.02 -0.01 0.01 Quarter Ending Mar-18 3 0.01 0.04 -0.01 0.05 Year Ending Dec-17 7 -0.11 -0.04 -0.16 -0.05 Year Ending Dec-18 8 0.04 0.39 -0.20 0.13