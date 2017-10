Singapore Telecommunications Ltd (STEL.SI)

Sales and Profit Figures in Singapore Dollar (SGD)

Earnings and Dividend Figures in Singapore Dollar (SGD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 4,176.67 4,220.55 4,132.78 -- Quarter Ending Mar-18 2 4,537.12 4,562.92 4,511.32 -- Year Ending Mar-17 18 16,609.60 17,124.00 15,820.30 -- Year Ending Mar-18 21 17,366.70 18,213.00 16,470.00 17,324.30 Year Ending Mar-19 21 17,645.90 18,746.00 16,500.00 17,558.60 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 3 6.50 7.00 6.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 6.00 6.00 6.00 -- Year Ending Mar-17 18 24.31 27.00 23.00 -- Year Ending Mar-18 21 26.30 36.00 22.00 27.06 Year Ending Mar-19 20 25.28 30.00 20.80 28.56 LT Growth Rate (%) 2 4.88 7.35 2.42 5.52