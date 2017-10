Stantec Inc (STN.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 7 890.33 930.80 856.70 1,022.97 Quarter Ending Mar-18 2 943.15 954.20 932.10 1,112.10 Year Ending Dec-17 8 3,561.45 3,629.30 3,506.60 3,818.50 Year Ending Dec-18 8 3,837.32 4,167.40 3,618.50 4,090.77 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 9 0.49 0.57 0.43 0.54 Quarter Ending Mar-18 3 0.55 0.62 0.51 0.61 Year Ending Dec-17 8 1.97 2.11 1.87 2.18 Year Ending Dec-18 10 2.29 2.61 2.05 2.46