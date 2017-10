Sierra Wireless Inc (SW.TO)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 10 176.19 181.76 167.46 173.20 Quarter Ending Mar-18 8 175.32 187.80 170.40 179.83 Year Ending Dec-17 14 681.78 688.07 665.69 661.73 Year Ending Dec-18 15 750.81 824.10 722.69 730.87 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 12 0.25 0.28 0.21 0.23 Quarter Ending Mar-18 8 0.21 0.24 0.15 0.25 Year Ending Dec-17 14 1.00 1.03 0.92 0.75 Year Ending Dec-18 15 1.14 1.23 1.02 1.04 LT Growth Rate (%) 1 13.10 13.10 13.10 16.50