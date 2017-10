Transcontinental Inc (TCLa.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Oct-17 3 537.07 540.86 533.00 -- Year Ending Oct-17 8 2,015.56 2,023.00 2,005.24 1,933.00 Year Ending Oct-18 8 1,904.12 1,958.00 1,828.49 1,987.25 Earnings (per share) Quarter Ending Oct-17 5 0.91 0.96 0.89 0.74 Quarter Ending Jan-18 1 0.57 0.57 0.57 0.44 Year Ending Oct-17 7 2.65 2.70 2.62 2.15 Year Ending Oct-18 8 2.61 2.80 2.50 2.11 LT Growth Rate (%) 1 2.67 2.67 2.67 2.17