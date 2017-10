Texton Property Fund Ltd (TEXJ.J)

Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Jun-17 2 511.40 578.00 444.80 -- Year Ending Jun-18 2 527.44 600.00 454.89 461.81 Year Ending Jun-19 2 537.48 630.00 444.97 527.64 Earnings (per share) Year Ending Jun-17 1 98.60 98.60 98.60 -- Year Ending Jun-18 2 102.65 109.50 95.80 102.40 Year Ending Jun-19 2 104.45 114.80 94.10 114.80