Thermax Limited (THMX.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 14 13,581.60 20,712.00 10,723.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 16,433.10 16,433.10 16,433.10 -- Year Ending Mar-17 27 46,449.60 52,021.80 42,159.00 -- Year Ending Mar-18 28 48,886.00 52,065.00 45,342.00 55,765.20 Year Ending Mar-19 28 56,080.50 62,863.00 49,270.00 64,900.30 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 6 8.46 10.20 7.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 11.46 12.27 10.64 -- Year Ending Mar-17 28 23.40 26.30 18.20 -- Year Ending Mar-18 29 26.71 32.30 21.53 28.20 Year Ending Mar-19 28 32.47 38.60 25.03 34.96 LT Growth Rate (%) 1 23.43 23.43 23.43 13.00