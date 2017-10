Tata Steel Ltd (TISC.BO)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 18 320,069.00 358,073.00 287,573.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 328,912.00 328,912.00 328,912.00 262,500.00 Year Ending Mar-17 29 1,149,930.00 1,330,120.00 1,017,100.00 -- Year Ending Mar-18 29 1,257,470.00 1,397,420.00 1,134,220.00 1,213,510.00 Year Ending Mar-19 31 1,281,590.00 1,437,800.00 1,130,060.00 1,211,130.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 5 7.65 10.50 4.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 20.79 20.79 20.79 -- Year Ending Mar-17 31 20.98 39.20 7.80 -- Year Ending Mar-18 29 60.32 76.00 42.93 41.10 Year Ending Mar-19 31 68.53 88.10 32.05 50.10 LT Growth Rate (%) 1 23.73 23.73 23.73 --