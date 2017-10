TeamLease Services Ltd (TLSV.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 3 8,531.67 9,130.00 8,188.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 10,025.00 10,025.00 10,025.00 -- Year Ending Mar-17 5 31,084.60 31,687.00 30,527.00 -- Year Ending Mar-18 10 37,022.60 38,263.00 35,285.70 39,507.60 Year Ending Mar-19 10 44,642.80 46,389.00 40,225.70 54,003.50 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 7.09 7.28 6.90 -- Quarter Ending Jun-18 1 11.71 11.71 11.71 -- Year Ending Mar-17 5 23.32 26.00 21.40 -- Year Ending Mar-18 10 42.99 52.90 31.20 35.06 Year Ending Mar-19 10 56.61 67.20 39.20 38.65