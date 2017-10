Totvs SA (TOTS3.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 562.43 584.67 526.24 673.68 Quarter Ending Mar-18 2 609.28 627.63 590.94 -- Year Ending Dec-17 10 2,247.22 2,344.00 2,186.46 2,372.01 Year Ending Dec-18 9 2,347.25 2,478.00 2,261.00 2,471.19 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.31 0.35 0.27 0.45 Quarter Ending Mar-18 2 0.33 0.35 0.31 -- Year Ending Dec-17 9 1.16 1.72 0.85 1.78 Year Ending Dec-18 8 1.45 2.07 1.11 1.96