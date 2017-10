Tourmaline Oil Corp (TOU.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 491.04 511.03 471.06 488.60 Quarter Ending Mar-18 2 565.79 596.53 535.06 539.70 Year Ending Dec-17 7 1,911.04 2,043.00 1,674.05 1,812.35 Year Ending Dec-18 7 2,223.16 2,479.00 2,025.00 2,198.48 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 6 0.26 0.37 0.12 0.34 Quarter Ending Mar-18 5 0.35 0.48 0.28 0.45 Year Ending Dec-17 7 1.20 1.58 0.88 1.12 Year Ending Dec-18 7 1.41 2.76 0.81 1.36