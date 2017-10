Tecnicas Reunidas SA (TRE.MC)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 1,150.64 1,150.64 1,150.64 -- Quarter Ending Mar-18 1 1,111.00 1,111.00 1,111.00 -- Year Ending Dec-17 18 4,924.97 5,186.03 4,618.65 4,691.92 Year Ending Dec-18 18 4,788.84 5,290.63 4,461.14 4,576.61 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.88 0.88 0.88 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.67 0.67 0.67 -- Year Ending Dec-17 20 2.41 2.77 1.99 2.54 Year Ending Dec-18 20 2.37 2.91 1.68 2.49 LT Growth Rate (%) 3 -0.63 2.90 -7.20 29.71