Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS (TSKB.IS)

Sales and Profit Figures in Turkey New Lira (TRY)

Earnings and Dividend Figures in Turkey New Lira (TRY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 268.63 268.63 268.63 228.37 Quarter Ending Mar-18 1 248.01 248.01 248.01 226.40 Year Ending Dec-17 6 860.71 955.13 532.00 862.15 Year Ending Dec-18 4 1,066.75 1,119.58 1,023.44 964.90 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.07 0.07 0.07 0.05 Quarter Ending Mar-18 1 0.06 0.06 0.06 0.06 Year Ending Dec-17 5 0.24 0.26 0.24 0.22 Year Ending Dec-18 3 0.27 0.28 0.25 0.24 LT Growth Rate (%) 1 15.43 15.43 15.43 11.86