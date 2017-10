Tata Chemicals Ltd (TTCH.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 4 35,253.80 39,375.00 29,371.00 -- Year Ending Mar-17 7 149,517.00 172,142.00 134,700.00 -- Year Ending Mar-18 8 141,700.00 154,337.00 126,438.00 179,218.00 Year Ending Mar-19 9 155,933.00 200,636.00 131,445.00 192,971.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 11.00 11.00 11.00 -- Year Ending Mar-17 7 36.52 40.32 31.60 -- Year Ending Mar-18 8 42.51 68.77 30.40 44.40 Year Ending Mar-19 8 43.25 53.22 35.60 49.67