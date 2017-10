Turk Telekomunikasyon AS (TTKOM.IS)

Sales and Profit Figures in Turkey New Lira (TRY)

Earnings and Dividend Figures in Turkey New Lira (TRY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 4,762.67 4,784.77 4,740.56 4,709.82 Quarter Ending Mar-18 1 4,747.13 4,747.13 4,747.13 -- Year Ending Dec-17 16 17,891.00 18,235.00 16,808.00 16,779.90 Year Ending Dec-18 17 19,378.90 20,106.80 17,872.00 17,922.40 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.13 0.17 0.10 0.17 Quarter Ending Mar-18 1 0.19 0.19 0.19 -- Year Ending Dec-17 13 0.53 0.67 0.39 0.61 Year Ending Dec-18 13 0.67 0.87 0.53 0.68 LT Growth Rate (%) 1 15.70 15.70 15.70 --