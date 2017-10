Tata Power Company Ltd (TTPW.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 9 75,002.90 88,728.00 68,332.00 -- Quarter Ending Mar-18 3 103,440.00 128,298.00 71,152.90 -- Year Ending Mar-17 25 333,892.00 398,415.00 272,957.00 -- Year Ending Mar-18 17 331,848.00 424,071.00 280,270.00 378,406.00 Year Ending Mar-19 19 343,605.00 443,186.00 291,894.00 400,643.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 3 1.70 1.80 1.63 -- Quarter Ending Jun-18 1 1.64 1.64 1.64 -- Year Ending Mar-17 24 5.38 6.96 3.60 -- Year Ending Mar-18 17 6.23 9.30 3.64 6.40 Year Ending Mar-19 19 7.06 12.00 4.03 7.77