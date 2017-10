Tata Sponge Iron Ltd (TTSP.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 1,685.50 1,686.00 1,685.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 1,633.00 1,633.00 1,633.00 -- Year Ending Mar-17 3 5,781.16 6,022.00 5,476.00 -- Year Ending Mar-18 3 6,904.24 7,244.00 6,643.73 5,997.00 Year Ending Mar-19 3 7,540.98 8,618.70 6,829.00 -- Earnings (per share) Quarter Ending Mar-18 1 10.14 10.14 10.14 -- Year Ending Mar-17 3 33.93 37.80 31.00 -- Year Ending Mar-18 3 65.77 74.00 56.52 57.75 Year Ending Mar-19 3 73.98 80.60 67.53 --