Ubisoft Entertainment SA (UBIP.PA)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 4 714.42 849.00 658.00 -- Quarter Ending Jun-18 2 240.50 300.00 181.00 -- Year Ending Mar-17 15 1,498.75 1,694.00 1,452.00 -- Year Ending Mar-18 15 1,735.36 1,959.00 1,692.00 1,866.73 Year Ending Mar-19 15 2,068.80 2,129.81 1,936.00 2,083.31 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 1.81 1.83 1.79 -- Quarter Ending Sep-18 2 0.35 0.36 0.35 -- Year Ending Mar-17 12 1.35 1.76 1.07 -- Year Ending Mar-18 13 1.59 2.00 1.31 1.75 Year Ending Mar-19 13 2.47 2.83 2.06 2.25 LT Growth Rate (%) 1 39.60 39.60 39.60 37.70