UnitedHealth Group Inc (UNH.N)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 11 51,429.90 52,174.00 50,786.40 50,381.10 Quarter Ending Mar-18 4 53,600.50 54,415.20 52,766.60 51,258.80 Year Ending Dec-17 13 200,523.00 201,237.00 199,622.00 196,070.00 Year Ending Dec-18 13 218,411.00 222,034.00 214,075.00 211,219.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 17 2.49 2.60 2.44 2.36 Quarter Ending Mar-18 9 2.50 2.57 2.44 2.31 Year Ending Dec-17 20 9.87 9.97 9.80 9.10 Year Ending Dec-18 21 10.85 11.29 10.58 10.25 LT Growth Rate (%) 7 14.90 21.00 10.00 14.95