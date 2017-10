UOL Group Ltd (UTOS.SI)

Sales and Profit Figures in Singapore Dollar (SGD)

Earnings and Dividend Figures in Singapore Dollar (SGD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 279.85 279.85 279.85 -- Quarter Ending Mar-18 1 265.58 265.58 265.58 -- Year Ending Dec-17 11 1,358.64 1,682.00 1,259.69 1,373.07 Year Ending Dec-18 12 1,389.18 1,957.00 1,192.00 1,268.99 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 11.67 13.00 10.00 -- Quarter Ending Mar-18 3 12.90 15.00 11.00 -- Year Ending Dec-17 9 46.83 56.10 39.90 48.09 Year Ending Dec-18 12 54.53 68.30 47.00 46.45 LT Growth Rate (%) 2 9.62 10.14 9.09 --