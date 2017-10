Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (VAKBN.IS)

Sales and Profit Figures in Turkey New Lira (TRY)

Earnings and Dividend Figures in Turkey New Lira (TRY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 2,752.28 2,946.15 2,558.41 2,558.41 Quarter Ending Mar-18 2 2,805.59 3,080.61 2,530.58 2,530.58 Year Ending Dec-17 11 10,876.80 11,716.10 9,236.00 9,271.96 Year Ending Dec-18 12 12,306.10 13,850.00 10,766.50 10,413.10 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.29 0.31 0.27 0.27 Quarter Ending Mar-18 2 0.31 0.35 0.28 0.28 Year Ending Dec-17 14 1.31 1.50 0.86 0.91 Year Ending Dec-18 13 1.41 1.63 1.04 1.04 LT Growth Rate (%) 3 12.77 14.80 10.18 9.65