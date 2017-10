Vukile Property Fund Ltd (VKEJ.J)

Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 2 1,890.95 2,480.00 1,301.90 -- Year Ending Mar-18 2 1,565.09 1,932.00 1,198.18 1,965.51 Year Ending Mar-19 2 1,696.17 2,074.00 1,318.34 1,386.64 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 2 179.30 202.00 156.60 -- Year Ending Mar-18 2 160.65 167.30 154.00 190.75 Year Ending Mar-19 2 171.45 178.90 164.00 179.60 LT Growth Rate (%) 1 2.62 2.62 2.62 --