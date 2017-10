Vallourec SA (VLLP.PA)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 964.06 1,008.00 941.75 1,005.05 Quarter Ending Mar-18 2 967.82 990.00 945.64 -- Year Ending Dec-17 14 3,549.74 3,770.30 3,377.00 3,540.54 Year Ending Dec-18 14 3,950.15 4,509.18 3,558.00 3,857.10 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 -0.05 -0.05 -0.06 0.07 Quarter Ending Mar-18 2 -0.13 -0.11 -0.16 -- Year Ending Dec-17 15 -1.08 -0.70 -1.56 -0.49 Year Ending Dec-18 15 -0.45 -0.03 -0.76 -0.14