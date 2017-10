Vinati Organics Ltd (VNTI.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 1,781.00 1,834.00 1,728.00 -- Year Ending Mar-17 6 6,636.16 7,167.00 6,380.00 -- Year Ending Mar-18 4 8,016.79 8,751.00 7,704.88 8,850.26 Year Ending Mar-19 6 9,660.21 11,653.00 8,475.36 10,122.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 7.10 7.10 7.10 -- Quarter Ending Mar-19 1 40.40 40.40 40.40 -- Year Ending Mar-17 6 26.64 28.92 25.64 -- Year Ending Mar-18 4 30.04 32.00 28.07 31.97 Year Ending Mar-19 6 38.18 45.70 32.05 37.90 LT Growth Rate (%) 1 1.30 1.30 1.30 --