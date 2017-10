Volkswagen AG (VOWG_p.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 61,317.10 63,505.00 59,495.00 44,847.90 Quarter Ending Mar-18 2 60,248.70 60,273.90 60,223.50 57,704.30 Year Ending Dec-17 26 229,379.00 235,497.00 219,143.00 215,772.00 Year Ending Dec-18 27 236,294.00 247,093.00 216,996.00 223,591.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 6.27 6.49 6.04 -- Quarter Ending Mar-18 1 6.84 6.84 6.84 -- Year Ending Dec-17 31 23.53 34.19 19.60 21.74 Year Ending Dec-18 28 25.12 29.34 19.45 23.76 LT Growth Rate (%) 3 26.79 37.80 20.52 -0.60