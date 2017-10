Wal Mart de Mexico SAB de CV (WALMEX.MX)

Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 169,607.00 169,924.00 169,290.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 140,552.00 140,552.00 140,552.00 -- Year Ending Dec-17 19 574,028.00 584,382.00 567,169.00 570,972.00 Year Ending Dec-18 18 616,167.00 629,716.00 601,541.00 617,422.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.56 0.58 0.52 0.62 Quarter Ending Mar-18 3 0.43 0.45 0.42 -- Year Ending Dec-17 3 2.02 2.20 1.73 1.84 Year Ending Dec-18 18 1.93 2.03 1.83 2.03 LT Growth Rate (%) 2 11.26 13.10 9.42 8.17