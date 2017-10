WestJet Airlines Ltd (WJA.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 8 1,099.30 1,114.71 1,079.80 1,098.93 Quarter Ending Mar-18 4 1,201.42 1,220.82 1,187.70 1,209.49 Year Ending Dec-17 15 4,496.05 4,530.00 4,459.20 4,387.88 Year Ending Dec-18 15 4,842.43 4,967.02 4,674.00 4,775.31 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 11 0.50 0.61 0.34 0.68 Quarter Ending Mar-18 6 0.65 0.79 0.51 0.89 Year Ending Dec-17 14 2.47 2.67 2.23 2.49 Year Ending Dec-18 15 2.96 3.34 2.45 2.95 LT Growth Rate (%) 1 10.10 10.10 10.10 -7.26