Wajax Corporation (WJX.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 315.95 316.90 315.00 329.30 Quarter Ending Mar-18 1 335.90 335.90 335.90 -- Year Ending Dec-17 3 1,247.46 1,255.10 1,240.00 1,262.34 Year Ending Dec-18 3 1,305.94 1,325.10 1,293.00 1,324.74 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.40 0.43 0.36 0.41 Quarter Ending Mar-18 2 0.40 0.41 0.39 0.29 Year Ending Dec-17 3 1.41 1.43 1.39 1.31 Year Ending Dec-18 3 1.71 1.79 1.55 1.55