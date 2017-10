Yes Bank Ltd (YESB.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 5 25,968.60 26,594.20 25,090.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 38,684.00 38,684.00 38,684.00 -- Year Ending Mar-17 34 95,154.90 97,807.00 79,905.60 -- Year Ending Mar-18 34 126,108.00 137,370.00 109,420.00 116,737.00 Year Ending Mar-19 33 158,697.00 178,780.00 128,340.00 144,097.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 5 3.49 4.20 2.01 -- Quarter Ending Jun-18 1 5.80 5.80 5.80 -- Year Ending Mar-17 39 15.13 16.10 13.52 -- Year Ending Mar-18 39 18.76 21.38 14.80 18.22 Year Ending Mar-19 39 23.79 27.76 17.06 22.93 LT Growth Rate (%) 4 21.90 27.08 18.00 23.04