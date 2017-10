Zalando SE (ZALG.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 8 1,357.85 1,397.00 1,335.92 1,386.00 Quarter Ending Mar-18 1 1,202.00 1,202.00 1,202.00 -- Year Ending Dec-17 24 4,490.85 4,522.00 4,466.00 4,560.49 Year Ending Dec-18 25 5,462.87 5,657.00 5,371.20 5,533.93 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.31 0.33 0.31 0.41 Quarter Ending Mar-18 1 0.09 0.09 0.09 -- Year Ending Dec-17 22 0.60 0.81 0.45 0.75 Year Ending Dec-18 24 0.77 1.08 0.59 0.97 LT Growth Rate (%) 6 30.48 43.90 22.90 29.42