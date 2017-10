Elringklinger AG (ZILGn.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 19 1,639.44 1,673.88 1,523.00 1,651.90 Year Ending Dec-18 20 1,714.32 1,771.45 1,573.00 1,729.71 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 20 1.48 1.59 1.33 1.70 Year Ending Dec-18 21 1.71 2.17 1.42 1.93 LT Growth Rate (%) 2 13.83 14.40 13.26 11.57