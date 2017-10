Zydus Wellness Ltd (ZYDS.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 3 1,234.37 1,370.00 1,159.00 -- Year Ending Mar-17 6 4,487.22 4,732.00 4,314.00 -- Year Ending Mar-18 3 4,820.88 4,907.00 4,691.00 5,365.94 Year Ending Mar-19 2 5,498.50 5,593.00 5,404.00 5,978.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 6.87 6.90 6.84 -- Year Ending Mar-17 6 28.38 29.00 27.49 -- Year Ending Mar-18 3 31.41 34.00 30.08 33.86 Year Ending Mar-19 2 37.79 40.00 35.59 40.40