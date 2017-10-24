Basler AG (BSLG.DE)
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BRIEF-Basler increases guidance for financial year 2017
* DGAP-ADHOC: BASLER AG: BASLER AG INCREASES GUIDANCE FOR FINANCIAL YEAR 2017
BRIEF-Basler H1 group sales of EUR 78.5 million
* IN FIRST SIX MONTHS OF FISCAL YEAR 2017, GROUP'S INCOMING ORDERS AMOUNTED TO EURO 100.4 MILLION (PREVIOUS YEAR: EURO 50.2 MILLION, +100 %)
BRIEF-Basler H1 EBIT up 225 pct at 18.5 million euros
* H1 INCOMING ORDERS: EURO 100.4 MILLION (PREVIOUS YEAR: EURO 50.2 MILLION, +100 %)
BRIEF-Basler increases guidance for financial year 2017
* DGAP-ADHOC: BASLER AG: BASLER AG INCREASES GUIDANCE FOR FINANCIAL YEAR 2017
BRIEF-Basler says acquires mycable GmbhH
* PARTIES HAVE AGREED NOT TO DISCLOSE INFORMATION ON PURCHASE PRICE
BRIEF-Basler Q1 pre-tax result up to EUR 7.9 mln
* BUSINESS FIGURES FOR THE FIRST THREE MONTHS OF 2017 - BASLER STARTS THE FISCAL YEAR WITH FULL ORDER BOOKS AND RECORD RESULTS
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