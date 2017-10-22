Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayi AS (BANVT.IS)
BANVT.IS on Istanbul Stock Exchange
25.00TRY
22 Oct 2017
25.00TRY
22 Oct 2017
Change (% chg)
1.06TL (+4.43%)
1.06TL (+4.43%)
Prev Close
23.94TL
23.94TL
Open
23.94TL
23.94TL
Day's High
25.56TL
25.56TL
Day's Low
23.00TL
23.00TL
Volume
1,426,672
1,426,672
Avg. Vol
682,269
682,269
52-wk High
28.60TL
28.60TL
52-wk Low
3.16TL
3.16TL
Summary
|Name
|Age
|Since
|Current Position
|
Celil Gorener
|2010
|Chairman of the Board
|
Alan Perese
|2011
|Vice Chairman of the Board
|
Yuksel Yilmaz
|Technical Support Director
|
Nerdin Alp
|2010
|Sales and Marketing Director
|
Erol Gorener
|2010
|General Manager, Member of the Board
|
Erdal Elmas
|Poultry Coordination Director
|
Ozkan Kilic
|Audit Director
|
Mevlut Solmaz
|Logistics Director
|
Murtadha Al Hashmi
|50
|2013
|Member of the Board
|
Emine Gorener Christoffel
|Member of the Board
|
Nedim Dayan
|Independent Member of the Board
|
Guclu Toker
|53
|Independent Member of the Board
Biographies
Basic Compensation
|Name
|Fiscal Year Total
|
Celil Gorener
|--
|
Alan Perese
|--
|
Yuksel Yilmaz
|--
|
Nerdin Alp
|--
|
Erol Gorener
|--
|
Erdal Elmas
|--
|
Ozkan Kilic
|--
|
Mevlut Solmaz
|--
|
Murtadha Al Hashmi
|--
|
Emine Gorener Christoffel
|--
|
Nedim Dayan
|--
|
Guclu Toker
|--
As Of
Options Compensation
|Name
|Options
|Value
|
Celil Gorener
|0
|0
|
Alan Perese
|0
|0
|
Yuksel Yilmaz
|0
|0
|
Nerdin Alp
|0
|0
|
Erol Gorener
|0
|0
|
Erdal Elmas
|0
|0
|
Ozkan Kilic
|0
|0
|
Mevlut Solmaz
|0
|0
|
Murtadha Al Hashmi
|0
|0
|
Emine Gorener Christoffel
|0
|0
|
Nedim Dayan
|0
|0
|
Guclu Toker
|0
|0