Sunny Optical Technology Group Co Ltd (2382.HK)

Performance for Sunny Optical Technology Group Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 22.04 18.65 99 80 13 Week 92.55 71.46 99 90 26 Week 146.36 110.08 99 88 52 Week 232.83 180.13 99 85 YTD 288.22 200.13 99 74