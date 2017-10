DeNA Co Ltd (2432.T)

Performance for DeNA Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 9.83 3.74 84 69 13 Week -2.73 -7.35 45 78 26 Week 11.82 -1.26 62 71 52 Week -28.06 -42.27 30 54 YTD -1.14 -11.01 38 74