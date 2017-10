Nippon Electric Glass Co Ltd (5214.T)

Performance for Nippon Electric Glass Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 6.17 0.27 62 25 13 Week 9.96 4.74 59 81 26 Week 33.08 17.51 74 91 52 Week 63.07 30.86 79 90 YTD 36.23 22.62 74 90