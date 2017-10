Pacific Metals Co Ltd (5541.T)

Performance for Pacific Metals Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week -6.56 -11.75 25 4 13 Week 0.75 -4.03 38 99 26 Week -21.64 -30.81 17 86 52 Week 0.07 -19.70 34 27 YTD -20.38 -28.33 18 21