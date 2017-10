Mitsui Mining and Smelting Co Ltd (5706.T)

Performance for Mitsui Mining and Smelting Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 6.01 0.12 99 4 13 Week 29.03 22.91 99 99 26 Week 71.43 51.37 99 86 52 Week 169.06 115.92 99 27 YTD 102.70 82.45 99 21