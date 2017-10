Sumitomo Metal Mining Co Ltd (5713.T)

Performance for Sumitomo Metal Mining Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 2.28 -3.40 99 4 13 Week 27.95 21.88 99 99 26 Week 25.50 10.81 99 86 52 Week 48.54 19.20 99 27 YTD 28.04 15.24 99 21