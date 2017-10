Furukawa Electric Co Ltd (5801.T)

Performance for Furukawa Electric Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 14.41 8.06 82 77 13 Week 33.95 27.59 86 87 26 Week 55.00 36.87 89 85 52 Week 122.18 78.30 89 83 YTD 90.35 71.33 89 71