Takashimaya Co Ltd (8233.T)

Performance for Takashimaya Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 6.04 0.16 69 37 13 Week 4.39 -0.57 51 16 26 Week 10.87 -2.10 51 59 52 Week 22.96 -1.32 56 66 YTD 11.10 0.00 53 56