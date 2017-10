Marui Group Co Ltd (8252.T)

Performance for Marui Group Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 9.73 3.64 85 37 13 Week 7.70 2.59 57 16 26 Week 14.17 0.81 58 59 52 Week 18.74 -4.71 52 66 YTD -0.88 -10.78 28 56