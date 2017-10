AGT Food and Ingredients Inc (AGT.TO)

Performance for AGT Food and Ingredients Inc

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week -8.73 -13.04 28 11 13 Week -2.77 -7.11 75 14 26 Week -21.51 -21.82 37 30 52 Week -39.35 -43.71 19 6 YTD -37.77 -39.52 17 16