Container Corporation of India Ltd (CCRI.NS)

Performance for Container Corporation of India Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week -2.32 -2.71 99 42 13 Week 12.22 10.62 99 80 26 Week 18.47 10.62 99 82 52 Week 18.88 5.03 99 68 YTD 49.58 25.19 99 78