Geojit Financial Services Ltd (GEOJ.NS)

Performance for Geojit Financial Services Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 24.79 24.30 99 96 13 Week 32.01 30.13 99 45 26 Week 139.23 123.38 99 82 52 Week 264.03 221.60 99 97 YTD 314.83 247.18 99 98