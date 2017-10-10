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Merlin Properties SOCIMI SA (MRL.MC)

MRL.MC on Madrid SE C.A.T.S.

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About

Merlin Properties SOCIMI SA is a Spain-based company engaged in the operation of real estate investment trust (REIT). The Company focuses on the acquisition, management and rental of commercial properties located in the Iberian Peninsula, primarily in Spain. The Company's activities are divided into six segments: Office... (more)

Overall

Beta: 0.66
Market Cap(Mil.): €5,186.27
Shares Outstanding(Mil.): 469.77
Dividend: 0.10
Yield (%): 2.37

Financials

  Industry Sector
P/E (TTM): -- 28.30 16.24
EPS (TTM): -- -- --
ROI: -- 3.40 10.90
ROE: -- 6.36 14.09

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Earnings vs. Estimates