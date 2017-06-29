June 29 BMP HOLDING AG:
* PARTS WITH REMAINING VENTURE CAPITAL PORTFOLIO
* SOLD SHARES IN ITS SIX REMAINING VENTURE CAPITAL MINORITY
INTERESTS TO A PRIVATE INVESTOR IN A SECONDARY TRANSACTION
EFFECTIVE 30 JUNE 2017
* PURCHASE PRICE IS TO BE PAID VIA REPAYMENT OF EXISTING
LOANS OF EUR 3.5 MILLION AND A CASH PAYMENT OF EUR 1.5 MILLION
* IN ADDITION, A 20-50% SHARE IN FUTURE SALES PROCEEDS
ABOVE SALE PRICE PLUS ANY FOLLOW-UP INVESTMENTS WAS AGREED
* CONTINUES TO CONSIDER POSSIBILITY OF BRINGING IN CUBITATO
AND FULL INTEGRATION OF EXISTING SUBSIDIARIES
* A LARGER CAPITAL MEASURE, WHEREBY SHAREHOLDERS WILL HAVE
PREEMPTIVE RIGHTS, IS ALSO STILL BEING TARGETED IN SECOND HALF
OF 2017
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)