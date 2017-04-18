BRIEF-AURVISTA GOLD TO INCREASE FINANCING UP TO MAXIMUM OF $10 MLN
* AURVISTA GOLD TO INCREASE FINANCING UP TO A MAXIMUM OF $10 MILLION
April 18 Cortus Energy AB:
* SIGNS RENEWABLE ENERGY DELIVERY AGREEMENT WITH HÖGANÄS AB
* PLAN IS TO BEGIN TESTING ENERGY GAS IN HOGANAS' PRODUCTION IN H1 2018
* FOLLOWING TESTING REGULAR DELIVERY OF RENEWABLE ENERGY PRODUCTS MEANS ANNUAL SALES FOR CORTUS OF ABOUT SEK 15 MILLION AS OF 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* AURVISTA GOLD TO INCREASE FINANCING UP TO A MAXIMUM OF $10 MILLION
* Discover financial services - credit card delinquency rate 1.58 percent at may end versus 1.60 percent at april end - sec filing
* Dow up 0.03 pct, S&P down 0.11 pct, Nasdaq down 0.05 pct (Updates to early afternoon)