June 29 VALMET OYJ
* VALMET RECEIVES A REPEAT ORDER OF TWO MORE CONTAINERBOARD
MACHINES FROM NINE DRAGONS IN CHINA
* WILL SUPPLY TWO MORE CONTAINERBOARD PRODUCTION LINES WITH
RELATED AUTOMATION SYSTEMS FOR NINE DRAGONS INDUSTRIES CO.,
LTD., CHINA.
* VALUE OF AN ORDER OF THIS TYPE AND SCALE IS TYPICALLY
VALUED AROUND EUR 100-120 MILLION.
* ORDERS ARE INCLUDED IN VALMET'S Q2 OF 2017 ORDERS
RECEIVED.
* VALUE OF ORDER WILL NOT BE DISCLOSED
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Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)